نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت.. وزير الخارجية يناقش مستقبل علاقات مصر الدولية في ندوة بمعرض الكتاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، في ندوة بعنوان "رؤية استراتيجية لعلاقات مصر الخارجية" يوم السبت، المقبل1 فبراير الجاري، الساعة 6 مساء، في القاعة الرئيسية (Plaza 1) بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، تأتي هذه المشاركة ضمن المحور الثقافي لوزارة الخارجية والهجرة في الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تتضمن سلسلة من الندوات اليومية حول علاقات مصر الخارجية.