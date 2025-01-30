أخبار مصرية

السبت.. وزير الخارجية يناقش مستقبل علاقات مصر الدولية في ندوة بمعرض الكتاب

0 نشر
0 تبليغ

  • السبت.. وزير الخارجية يناقش مستقبل علاقات مصر الدولية في ندوة بمعرض الكتاب 1/2
  • السبت.. وزير الخارجية يناقش مستقبل علاقات مصر الدولية في ندوة بمعرض الكتاب 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت.. وزير الخارجية يناقش مستقبل علاقات مصر الدولية في ندوة بمعرض الكتاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، في ندوة بعنوان "رؤية استراتيجية لعلاقات مصر الخارجية" يوم السبت، المقبل1 فبراير الجاري، الساعة 6 مساء، في القاعة الرئيسية (Plaza 1) بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، تأتي هذه المشاركة ضمن المحور الثقافي لوزارة الخارجية والهجرة في الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تتضمن سلسلة من الندوات اليومية حول علاقات مصر الخارجية. 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا