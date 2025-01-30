نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 محافظة الوادي الجديد (رابط مباشر)

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الوادي الجديد عن نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 للترم الأول، حيث أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، رسميًا عن النتيجة التي شهدت نجاحًا ملحوظًا لهذا العام، مع تحسن كبير في نسب النجاح مقارنة بالسنوات السابقة.

حسب البيان الرسمي الصادر عن المحافظة، بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية 93.9%، وهو ما يعكس تفوقًا ملحوظًا للطلاب في هذا العام، ويظهر أيضًا الجهود المبذولة من قبل إدارة التربية والتعليم بالمحافظة في تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب، سواء على مستوى التعليم أو الامتحانات.

إحصائيات نتائج الامتحانات

تقدم للامتحانات هذا العام 5،151 طالبًا وطالبة من مختلف المدارس الإعدادية بالمحافظة، حيث نجح منهم 4،822 طالبًا، بينما تغيب 13 طالبًا عن أداء الامتحانات.

من بين هؤلاء الطلاب، حصل 30 طالبًا على الدرجة النهائية في مختلف المواد الدراسية، مما يعد مؤشرًا على المستوى المتقدم لهؤلاء الطلاب.

أما بالنسبة لطلاب المرحلة الإعدادية المهنية والمكفوفين في الوادي الجديد، فقد شهدوا أيضًا نجاحًا استثنائيًا حيث بلغت نسبة النجاح في هذه الفئات 100%، ما يعكس الاهتمام الكبير بتوفير بيئة تعليمية مناسبة لكافة الطلاب، بما في ذلك الفئات الخاصة التي تمثل أولوية للمحافظة.

احتفال بالنجاح والتفوق

وفي إطار حرص المحافظة على تشجيع التفوق الدراسي، أعرب اللواء محمد الزملوط عن تهانيه الحارة لجميع الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية، متمنيًا لهم المزيد من التفوق والنجاح في الفصل الدراسي الثاني. كما أكد على ضرورة الاستمرار في الجهد والمثابرة لتحقيق نتائج أفضل في باقي مراحل التعليم.

من جهة أخرى، شدد الزملوط على دور أولياء الأمور في دعم أبنائهم وتحفيزهم، مشيرًا إلى أن نجاح الطلاب يعد ثمرة للجهود المشتركة بين الأسرة والمدرسة.

وأضاف أن النجاح الذي تحقق هذا العام في مختلف المدارس بالمحافظة هو نتيجة تعاون مستمر بين القيادات التعليمية والمجتمع المحلي.

رابط الاستعلام عن النتيجة

فيما يتعلق بطريقة الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية، فقد أكد محافظ الوادي الجديد أن النتائج متاحة الآن بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، مما يسهل على الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس.

وقد تم تخصيص رابط مباشر للاستعلام عن النتيجة ليكون متاحًا للجميع في أي وقت.

رابط النتيجة:

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد 2025، يمكن زيارة رابط مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد واتباع التعليمات المتاحة.