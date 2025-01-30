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مؤسسة الجارحي عضو التحالف تطلق قافلة خيرية لأهالي حلايب وشلاتين بالتعاون مع...

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مؤسسة الجارحي عضو التحالف تطلق قافلة خيرية لأهالي حلايب وشلاتين بالتعاون مع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يناير 2025 02:40 مساءً - اطلقت مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية عضو التحالف الوطني للعمل التنموي، قافلة خيرية وتنموية لأهالي حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر بالتعاون مع لجنة خدمة المجتمع بجامعة الأزهر.

تضمنت القافلة مساعدات غذائية متنوعة، خدمات طبية، بالإضافة إلى مبادرات تعليمية وتوعوية للمواطنين من مختلف الأعمار.

وفي كلمتها التي ألقاها نيابة عنها الدكتور أحمد الخطيب، أشارت الدكتورة داليا الجارحي، أمين صندوق المؤسسة، إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن استراتيجية المؤسسة لتقديم الدعم للمواطنين في كافة أنحاء مصر، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في دعم المناطق الحدودية، كما أشادت بجهود جامعة الأزهر في هذه المبادرة.

كما أعلنت المؤسسة عن تدشين مطبخ الخير "خير بلدنا" لتقديم الوجبات المطهية للأسر الاولى بالرعاية طوال العام، وهي المبادرة الأولى من نوعها تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

كما اضافة الجارحي بأن المؤسسة ستعزز التعاون مع جامعة الأزهر لدعم طلابها وخريجيها، خاصة من ذوي الهمم، وتقديم خدمات متنوعة لهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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