نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادات مكثفة لانطلاق معارض أهلا رمضان 2025.. مفاجآت ضخمة وتخفيضات تصل لـ 50% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإطلاق معارض "أهلًا رمضان" لعام 2025 في جميع المحافظات المصرية اعتبارًا من بداية شهر فبراير المقبل.

أهداف معارض أهلا رمضان 2025:

توفير السلع الأساسية: تقديم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنون خلال شهر رمضان المبارك.

تخفيضات تصل إلى 30%: تقديم خصومات على السلع تصل إلى 30% لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

أماكن المعارض في محافظة القاهرة:

المولات التجارية الكبرى: سيتي ستارز، كايرو فيستيفال سيتي.

المرج: شارع مؤسسة الزكاة.

شبرا: 58 شارع جسر البحر الساحل.

دار السلام: 66 شارع الفيوم.

حلوان: شارع سلاح المهندسين.

المعصرة: (الموقع المحدد لم يُذكر).

أماكن المعارض في محافظة الجيزة:

مول العرب.

شارع عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين.

شارع المطار بإمبابة.

معارض بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد.

أماكن المعارض في محافظة الإسكندرية:

ساحة كارفور.

أرض المعارض بالأزاريطة.

العطارين.

الجمرك.

المنشية.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة المنوفية

مدينة شبين الكوم: ميدان سيدي خميس.

سيارات متنقلة في مراكز منوف والشهداء.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة البحيرة

أرض المعارض بدمنهور

ديرب نجم.

ديرب نجم. القنايات.

أبو حماد.

الحسينية.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة الدقهلية

المنصورة: حي شرق وحي غرب، ومعرض مديرية الأمن.

معارض: السنبلاوين، ميت غمر، دكرنس، أجا.

بلقاس: أمام حديقة النيل.

شربين: بجوار كوبري المرور.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة دمياط

ميدان الساعة.

تتضمن الخطة إقامة معارض في مختلف المحافظات، بما في ذلك المناطق النائية، لضمان وصول السلع المخفضة إلى جميع المواطنين.

بالإضافة إلى المعارض الثابتة، سيتم توفير معارض متنقلة في بعض المناطق لتلبية احتياجات المواطنين في المناطق التي لا تتوفر فيها معارض ثابتة.

تهدف هذه المعارض إلى توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى تقديم تخفيضات كبيرة على العديد من المنتجات، مما يساعد في تخفيف العبء عن المواطنين استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وفي تصريحات له، أفاد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن التخفيضات على الأسعار في معارض "أهلا رمضان" هذا العام قد تصل إلى 30%، مما يتيح للمواطنين فرصة الحصول على المستلزمات بأسعار معقولة دون التأثير على جودة السلع.

