انت الأن تتابع خبر رئيس الوزراء: مصر لديها أكبر شركات تطوير عقاري على مستوي المنطقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن مصر لديها أكبر شركات تطوير عقاري على مستوي المنطقة، مشيرا إلي أن الهدف من لجنة التنمية العقارية وتصدير العقار، هو تشجيع غير المصريين على شراء العقارات داخل الدولة المصرية، ليكون له مردود إيجابي الفترة المقبلة.

وأوضح إنه تم البدء فى عدد من البرامج لتشجيع المصريين فى الخارج على الاستثمار، موضحا إنه وجه وزير الإسكان بقيول كافة طلبات المصريين بالخارج على مبادرة الإسكان المخصصة لهم، مشيرا إلي أن الأمور ستتحسن خلال عام 2025

ولفت إلي أن معارض أهلا رمضان المقرر إقامتها أول فبراير ستوفر السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأوضح أن هناك آلية لمتابعة أداء الشركات بعد عملية طرح الأصول، موضحا أن مسودة مشروع قانون بشأن المناطق المركزية للمال والأعمال، تم مناقشتها وسيتم عرضه بصورة نهائية الأسبوع القادم.

وتابع فى مؤتمر صحفى، الحكومة حريصة على نجاح مبادرة اللجان الاستشارية المتخصصة للتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص وتحقيق مستهدفات بشكل فوري.

وأوضح إنه التقي عدد من القيادات والزعماء خلال مشاركته بمنتدي دافوس، وجميعهم أشادوت بموقف مصر الثابت والمتزن فى العديد من الملفات بالمنطقة.

وأوضح أن الحفار الخاص بحقل ظهر وصل أمس وسيتم البدء فى أعمال الحفر وزيادة الطاقة الإنتاجية، موضحا أن رئيس شركة إيني أشاد بسداد مصر لمستحقات الأجانب وأن مصر قادرة أن تعودة خلال عامين لتصدير الغاز.

وأوضح أن اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة خطوة تمثل شاهدا قويا على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتهدئة بالمنطقة، ووقف دماء الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا في الوقت نفسه أن مصر ستواصل السعي بكل جدية لتنفيذ هذا الاتفاق بالكامل، سعيًا لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وإعادة وصول الخدمات للقطاع.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن مصر تواصل تقديم المساعدات لقطاع غزة، موضحا أن مصر موقفها ثابت من القضية الفلسطينية، ووقوفها مع الأشقاء الفلسطينيين وحقهم فى إقامة دولة فلسطين.