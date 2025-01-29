رئيس الوزراء: مسئولو شركة إيني توقعوا عودة مصر خلال عامين لتصدير الغاز

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 08:30 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، إنه التقي عدد من القيادات والزعماء خلال مشاركته بمنتدي دافوس، وجميعهم أشادوا بموقف مصر الثابت والمتزن فى العديد من الملفات بالمنطقة.

وأوضح أن الحفار الخاص بحقل ظهر وصل أمس، وسيتم البدء فى أعمال الحفر وزيادة الطاقة الإنتاجية، موضحا أن رئيس شركة إيني أشاد بسداد مصر لمستحقات الأجانب وأن مصر قادرة أن تعودة خلال عامين لتصدير الغاز.

وأوضح أن اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة خطوة تمثل شاهدا قويا على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتهدئة بالمنطقة، ووقف دماء الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا في الوقت نفسه أن مصر ستواصل السعي بكل جدية لتنفيذ هذا الاتفاق بالكامل، سعيًا لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وإعادة وصول الخدمات للقطاع.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن مصر تواصل تقديم المساعدات لقطاع غزة، موضحا أن مصر موقفها ثابت من القضية الفلسطينية ، وتقف مع الأشقاء الفلسطينيين وحقهم فى إقامة دولة فلسطين.