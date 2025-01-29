برلماني: الرئيس السيسي كشف مخطط تهجير الفلسطينيين أمام العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 08:30 مساءً - قال النائب وليد فتحي فرعون، إن مصر لم ولن تتخلى عن دعمها للقضية الفلسطينية وستظل هي حجر الزاوية التي لن تهدأ مساعيها حتى حصول شعبنا الفلسطيني الشقيق على حقوقه غير منقوصة.

وثمن فتحي في تصريحات له، تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على موقف مصر الثابت و الراسخ الرافض لتهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن الرئيس تحدث بلسان الشعب المصري كافة، مشددا على أن مصر قيادة وشعبًا لن تسمح لأحد بأن يملي عليها أمرًا يتعارض مع سياستها ورؤيتها، كما أنها لم ولن تتخلى عن قضية العرب الأولى ولن تسمح بتصفيتها وتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أرسل رسالة واضحة إلى العالم أجمع تضع الجميع عند مسؤولياته وتكشف المتآمرين وتؤكد أنه لا سبيل إلى تحقيق السلام العادل بدون حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

وتابع: "كل التحية والتقدير لرئيس مصر الذي يقف في وجه الظلم والعدوان ولا يبالي أحدًا، سنظل فخورين بقيادتنا السياسية التي تمثل نقطة النور والقوة وسط الضعف والظلام العابث بالمنطقة.