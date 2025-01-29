استشارية أسرية: مساعدة الزوج لزوجته في أعمال البيت يحقق نصف السعادة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 08:30 مساءً - أكدت الدكتورة سماح عبد الفتاح، الاستشارية الأسرية، أن من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها الشاب في المستقبل هي "احترام المرأة، وزوجته خصوصًا"، موضحة أن الاحترام لا يقتصر فقط على الحياة الخاصة بين الزوجين، بل يجب أن يظهر هذا الاحترام أيضًا أمام أهله وأهلها.

وقالت الاستشارية الأسرية، خلال حلقة برنامج "سكن"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "من الضروري أن يدافع الرجل عن زوجته ويجبر بخاطرها، ويثني عليها لما تقدمه من مجهودات في حياته وفي المنزل، كما يجب أن يقدر ما تقوم به من دور في رعاية الأسرة وتربية الأبناء، ويعذرها إن قصرت في شيء."

وأضافت: "يجب على الرجل أن يوجه زوجته بلطف وبلين إذا كانت تحتاج للمساعدة في تعلم بعض المهارات الحياتية أو في أعمال المنزل، وأن يسمعها الكلمات الطيبة التي تسعدها، دون أن يعيرها بأي نقص أو تقصير، بل يشجعها ويشركها في أموره، حتى وإن كانت على دراية بسيطة بها. وهذا يعزز التواصل بينهما ويزيد من التفاهم والانسجام في الحياة الزوجية."

وأشارت إلى أن الرجل عندما يعين زوجته في أعمالها ويقدر مجهودها، فإنه يكون قد حقق نصف السعادة في حياته الزوجية، لافتة إلى أن المرأة عندما تشعر بالتقدير والاحترام من زوجها، فهي بدورها تسعى لإسعاده وراحته، كما يقول الحكيم: 'فكانما يصنع المعروف لنفسه'."