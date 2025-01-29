رئيس الوزراء: معارض أهلا رمضان أول فبراير وستوفر السلع بأسعار مخفضة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 08:29 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم البدء فى عدد من البرامج لتشجيع المصريين فى الخارج على الاستثمار، موضحا أنه وجه وزير الإسكان بقبول كافة طلبات المصريين بالخارج على مبادرة الإسكان المخصصة لهم، مشيرا إلى أن الأمور ستتحسن خلال عام 2025.

ولفت مدبولى فى مؤتمر صحفى إلى أن معارض أهلا رمضان المقرر إقامتها أول فبراير ستوفر السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، موضحا أن هناك آلية لمتابعة أداء الشركات بعد عملية طرح الأصول، وأن مسودة مشروع قانون بشأن المناطق المركزية للمال والأعمال، تم مناقشتها وسيتم عرضه بصورة نهائية الأسبوع القادم.

وتابع فى مؤتمر صحفى، الحكومة حريصة على نجاح مبادرة اللجان الاستشارية المتخصصة للتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص وتحقيق مستهدفات بشكل فوري، مشيرًا إلى أنه التقي عدد من القيادات والزعماء خلال مشاركته بمنتدي دافوس ، وجميعهم أشادوا بموقف مصر الثابت والمتزن فى العديد من الملفات بالمنطقة.