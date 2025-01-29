السفيرة الأمريكية بالقاهرة تزور العريش ومعبر رفح وتشيد بدور مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 08:29 مساءً - زارت اليوم الأربعاء، السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى غارغ، العريش ومعبر رفح الحدودي لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المستمر وفتح معبر رفح كما هو منصوص عليه في الاتفاق وفقًا لبيان صادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وخلال زيارتها، التقت السفيرة مع اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وعبرت عن امتنانها للحكومة المصرية لدورها كشريك رئيسي في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت الدور الحاسم لمصر في ضمان الاستقرار الإقليمي.

بالإضافة إلى ذلك، التقت السفيرة مصطفى غارغ مع وكالات الإغاثة الإنسانية للتأكد من وصول المساعدات الغذائية الطارئة التي تقدمها الولايات المتحدة إلى السكان المدنيين في غزة. تظل الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل من أجل تحقيق السلام والأمن الإقليمي وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي سياق آخر, أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، اليوم، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمل "الأونروا" مرفوض ومدان، ويشكل استفزازًا للشعب الفلسطيني، ومخالف لقرارات الأمم المتحدة التي أُنشئت بموجبها الوكالة.

وأضاف "أبوردينة" في بيان صحفي، اليوم، أن القرار الإسرائيلي الذي يتحدى الشرعية الدولية، سيسهم في رفع التصعيد والتوتر في المنطقة جراء مسّه بالخدمات التي تقدمها الوكالة لحوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني داخل المخيمات، محملا حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار.

ولفت "أبوردينة" إلى أنه على الأمم المتحدة القيام بمسئولياتها حسب القانون الدولي، وإلزام دولة الاحتلال بالتراجع عن القرار المرفوض، وضمان استمرار عمل الأونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، لحين حل قضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد أن المحاولات الإسرائيلية المستمرة لاستهداف الأونروا، تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، مشددًا على أن قضية اللاجئين هي خط أحمر لدى الشعب الفلسطيني وقيادته وأحد أهداف أي تسوية سياسية مستقبلية.