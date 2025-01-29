رئيس الوزراء: هناك آلية لمتابعة أداء الشركات بعد عملية طرح

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 08:29 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك آلية لمتابعة أداء الشركات بعد عملية طرح الأصول، موضحا أن مسودة مشروع قانون بشأن المناطق المركزية للمال والأعمال تم مناقشتها، وسيتم عرضه بصورة نهائية الأسبوع القادم.

وتابع فى مؤتمر صحفى: "الحكومة حريصة على نجاح مبادرة اللجان الاستشارية المتخصصة للتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص وتحقيق مستهدفات بشكل فوري".

وأوضح أنه التقي عدد من القيادات والزعماء خلال مشاركته بمنتدي دافوس، وجميعهم أشادوا بموقف مصر الثابت والمتزن فى العديد من الملفات بالمنطقة.

وأوضح أن الحفار الخاص بحقل ظهر وصل أمس وسيتم البدء فى أعمال الحفر وزيادة الطاقة الإنتاجية، موضحا أن رئيس شركة إيني أشاد بسداد مصر لمستحقات الأجانب وأن مصر قادرة أن تعودة خلال عامين لتصدير الغاز.