نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتورة أماني أسامة كامل نائبًا لرئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين الدكتورة أماني أسامة كامل نائبًا لرئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ٤ سنوات.

وتعد الدكتورة أماني أسامة كامل أستاذ الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة، عالمة في العلوم الصيدلية وتتمتع بخبرة أكاديمية وصناعية تزيد عن عشرين عامًا في مجال التكنولوجيا الصيدلانية وطب النانو.

كما عملت أستاذ زائر في كلية الصيدلة بجامعة واترلو بكندا، أونتاريو، وقادت فريق بحثي كبير بالتعاون مع البروفيسور شون ويتيج.

كذلك أشرفت على العديد من طلاب الدراسات العليا في جامعة عين شمس وجامعة واترلو بكندا، ولسيادتها العديد من مؤلفات الكتب والمنشورات الدولية في مجلات مرموقة بالإضافة إلي مشاركتها في إعداد الإصدار الخامس لدستور الدواء المصري، كما شاركت في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية.

أيضًا الأستاذة الدكتورة أماني أسامة كامل عضوًا في العديد من الجمعيات العلمية المرموقة مثل الجمعية الأمريكية لعلماء الصيدلة (AAPS)، وجمعية النانو الأمريكية. وهي عضو مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية وعضو لجنة صياغة دستور الأدوية المصري.