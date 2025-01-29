نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإفتاء تعلن استطلاع رؤية هلال شهر شعبان لعام 1446هـ.. تعرف على موعده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، الموافق التاسع والعشرين من شهر يناير لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق الثلاثين من شهر يناير لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر رجب لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الجمعة الموافق الواحد والثلاثين من شهر يناير لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شعبان لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة للرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.