باحث: توقيت اتصال وزير الخارجية ونظيره الأمريكي مهم مع مراحل وقف إطلاق النار بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 06:32 مساءً - أكد محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره الامريكي جاء في وقت شديد الأهمية بسبب التوقيت والرسائل التي حملها الاتصال، موضحا أن هذا الاتصال يأتي في توقيت يتزامن مع مراحل وقف اطلاق النار في غزة.

وأضاف محمد فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي إم سي، أن الامور تسير وفق ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني وفق التفاهمات التي أقرها الوسطاء وعلى رأسهم مصر، لافتا إلى أن الاعتبار الاخر في رسائل الاتصال هو التأكيد على الموقف المصري القاطع برفض التهجير والحفاظ على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

وشدد محمد فوزي، على أن مصر سعت جاهدة طوال عقود على عدم تصفية القضية الفلسطينية وهذا التأكيد المصري يأتي مع تنامي ملف التهجير، موضحا أن من الرسائل أن شائعات التهجير جاءت بالتزامن مع بدء السكان في جنوب ووسط قطاع غزة وهم يعودون إلى مناطق الشمال.