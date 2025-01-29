ذهول لعشاق الكرة الأوروبية لبث 18 مباراة فى توقيت واحد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 06:32 مساءً - يستعد عشاق كرة القدم لمتابعة واحدة من أغرب أيام دورى أبطال أوروبا عندما تقام 18 مباراة في الجولة الأخيرة لمرحلة الدورى مساء اليوم، في توقيت واحد، حيث تنطلق كل المباريات في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

شتوتجارت ضد باريس سان جيرمان

مانشستر سيتي ضد كلوب بروج

بريست ضد ريال مدريد

برشلونة ضد أتالانتا

بي إس في آيندهوفن ضد ليفربول

بايرن ميونخ ضد سلوفان براتيسلافا

يوفنتوس ضد بنفيكا

إنتر ميلان ضد موناكو

جيرونا ضد آرسنال

دينامو زغرب ضد ميلان

بوروسيا دورتموند ضد شاختار

باير ليفركوزن ضد سبارتا براج

ريد بول سالزبورج ضد أتلتيكو مدريد

ليل ضد فينورد

سبورتنج لشبونة ضد بولونيا

يونج بويز ضد النجم الأحمر

شتورم جراتس ضد لايبزيج

أستون فيلا ضد سيلتكالقنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

وتنقل شبكة قنوات beIN Sports مباريات اليوم بالكامل حيث أعلنت بث كافة اللقاءات على 19 قناة مختلفة، وتم تخصيص قناة beIN Sports Xtra 9 لنقل كل المباريات في توقيت واحد، وستكون الـ18 مباراة الأخرى منقولة على القنوات التالية..

كل المباريات على قناة beIN Sports Xtra 9

شتوتجارت ضد باريس سان جيرمان على قناة beIN Sports HD1

مانشستر سيتي ضد كلوب بروج على قناة beIN Sports HD2

بريست ضد ريال مدريد على قناة beIN Sports HD3

برشلونة ضد أتالانتا على قناة beIN Sports HD4

بي إس في آيندهوفن ضد ليفربول على قناة beIN Sports HD5

بايرن ميونخ ضد سلوفان براتيسلافا على قناة beIN Sports HD6

يوفنتوس ضد بنفيكا على قناة beIN Sports HD7

إنتر ميلان ضد موناكو على قناة beIN Sports HD8

جيرونا ضد آرسنال على قناة beIN Sports HD9

دينامو زغرب ضد ميلان على قناة beIN Sports Xtra 1

بوروسيا دورتموند ضد شاختار على قناة beIN Sports Xtra 2

باير ليفركوزن ضد سبارتا براج على قناة beIN Sports Xtra 3

ريد بول سالزبورج ضد أتلتيكو مدريد على قناة beIN Sports Xtra 4

ليل ضد فينورد على قناة beIN Sports Xtra 5

سبورتنج لشبونة ضد بولونيا على قناة beIN Sports Xtra 6

يونج بويز ضد النجم الأحمر على قناة beIN Sports Xtra 7

شتورم جراتس ضد لايبزيج على قناة beIN Sports Xtra 8

أستون فيلا ضد سيلتك على قناة beIN Sports HD2 English

ما هو نظام دوري أبطال أوروبا الجديد 2025؟

تغير نظام دوري أبطال أوروبا، حيث تحولت مرحلة المجموعات والتي كانت تضم 32 فريقا مقسمين على 8 مجموعات، إلى نظام الدوري إلى يشارك فيه 36 فريقًا، ويلتقي كل فريق منهم مع 8 منافسين مختلفين حسب القرعة، يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى دور الـ16، وأصحاب المراكز من 9 إلى 24 فيخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والعودة ليتأهل منهم 8 فرق آخرين لاستكمال دور الـ16 إلى جانب المتأهلين الثمانية، وبعدها يتم استئناف البطولة بنظام الذهاب والإياب، وصولا إلى النهائي الذى يقام من مباراة واحدة.المتأهلون رسميا فى دورى أبطال أوروبا

وتأكد صعود ناديا ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح قائد منتخب مصر وبرشلونة الإسباني لدور الـ 16 مباشرة، حيث يمتلك ليفربول وبرشلونة 21 و18 نقطة في رصيدهما قبل إنطلاق منافسات الجولة الثامنة والأخيرة ليكونا من بين أول ثمانية فرق تتأهل لمباشرة لدور الـ16 الذي ينطلق في مارس المقبل.

كما تأكد مواصلة 16 ناديًا لمشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا سواء بالتأهل لدور الـ 16 مباشرة أو خوض منافسات الملحق على ضوء ما ستفسر عنه نتائج مباريات اليوم، وضمت القائمة أرسنال الإنجليزي، الإنتر الإيطالي، أتلتيكو مدريد الإسباني، ميلان الإيطالي، أتالانتا الإيطالي، بايرليفركوزن الألماني، أستون فيلا الإنجليزي، موناكو الفرنسي، فينورد الهولندي، ليل وستاد بريست الفرنسيين، بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ الألمانيين، ريال مدريد الإسباني، يوفنتوس الإيطالي، وسيلتك الاسكتلندي.الاندية المغادرة رسميا دورى أبطال أوروبا

وتضم قائمة الفرق التي ودعت البطولة، بولونيا الإيطالي، سبارتا براج التشيكي، لايبزيج الألماني، جيرونا الإسباني، النجم الأحمر الصربي، شتورم جراتس النمساوي، وريد بول سالزبورج النمساوي، بالإضافة إلى سلوفان براتيسلافا السلوفيني ويانج بويز السويسري.

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بعد غد الجمعة الموافق 31 يناير الجاري موعدًا لإقامة قرعة ملحق دور الـ 16 في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث من المقرر أن تلعب الفرق التي أنهت مشوارها في مرحلة الدوري من المركز التاسع وحتى الـ 16 أمام الأندية التي احتلت المراكز من الـ17 إلى الـ24.

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الأخيرة