عاجل- الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية ويبحث الأمن في البحر الأحمر مع نظيره الكيني 

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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية

شهدت الساحة السياسية خلال الساعات الماضية اهتمامًا واسعًا بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الكيني، ويليام روتو، الذي بثته قناة "القاهرة الإخبارية". حيث ناقش الزعيمان آخر المستجدات في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، بالإضافة إلى تطورات الأزمة الفلسطينية.

وأكد الرئيس السيسي أن الوضع الأمني في البحر الأحمر يشكل تهديدًا حقيقيًا قد يؤدي إلى تصعيد الصراع في المنطقة، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي لهذه التهديدات مرتبط بالعدوان الإسرائيلي على غزة. كما شدد على أن مصر لن تتهاون بأي حال من الأحوال في حماية أمنها القومي، مؤكدًا على ضرورة الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

وفيما يلي نستعرض أبرز التصريحات التي أدلى بها الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي، والتي تعكس موقف مصر الثابت تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

الرئيس السيسي: العدوان الإسرائيلي على غزة يهدد أمن البحر الأحمر

خلال اللقاء، أكد الرئيس السيسي أن الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر أصبحت مصدر قلق كبير، حيث تحمل تهديدات قد تؤدي إلى تصعيد الصراع في المنطقة. وأوضح أن هذه التهديدات ترتبط بشكل مباشر بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والذي تسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة.

وأشار الرئيس إلى أهمية تقييم الوضع الأمني في البحر الأحمر، والتعاون بين الدول المشاطئة لضمان استقرار المنطقة، وحماية المصالح الاقتصادية والأمنية.

تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ضرورة ملحة

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشكل كامل، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة. وأكد أن مصر تعمل بكل جهدها لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإنهاء المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون، مشيرًا إلى أن الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة تتطلب تحركًا سريعًا من المجتمع الدولي.

وأكد الرئيس أن الحل الحقيقي للأزمة الفلسطينية يكمن في البدء بمسار سياسي جاد، يهدف إلى تحقيق تسوية شاملة وعادلة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

تعزيز التعاون بين مصر وكينيا في مختلف المجالات

أوضح الرئيس السيسي أن زيارة الرئيس الكيني، ويليام روتو، إلى مصر كانت فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم الاتفاق على تطوير التعاون في عدة مجالات تشمل الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب والاستثمار والتجارة بين البلدين والتعاون في قضايا المياه، والثقافة، والتعليم وتبادل الخبرات وبناء القدرات في مختلف القطاعات.

كما أكد الرئيس السيسي أن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع كينيا باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، خاصة في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي التأكيد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لا يمكن أن تحيد عن ثوابتها الوطنية في هذا الملف. وأوضح أن المبادئ الأساسية للموقف المصري تشمل إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وضمان عدم المساس بأراضيه ورفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو التأثير على الهوية الوطنية الفلسطينية.

وأضاف الرئيس أن مصر ستواصل جهودها لتحقيق السلام في المنطقة، وفقًا لحل الدولتين الذي يضمن حقوق الفلسطينيين، ويحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

الرئيس السيسي: لا يمكن التهاون في الأمن القومي المصري

في رسالة طمأنة للشعب المصري، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأمن القومي المصري خط أحمر، ولا يمكن التهاون أو السماح بالمساس به بأي شكل من الأشكال. وشدد على أن مصر تمتلك القدرات اللازمة لحماية أمنها ومصالحها الاستراتيجية، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية للحفاظ على استقرارها وسيادتها.

وأشار الرئيس إلى أن مصر عازمة على العمل مع جميع الأطراف الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة، لتحقيق سلام عادل ومستدام في المنطقة.

هل ينجح التعاون الدولي في إنهاء الأزمة الفلسطينية؟

في ختام كلمته، أشار الرئيس السيسي إلى أهمية التعاون الدولي في حل الأزمة الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر تدعم الجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى إنهاء الصراع وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

كما أكد أن مصر ستواصل العمل مع مختلف الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة والرئيس ترامب، من أجل تحقيق السلام العادل القائم على حل الدولتين، والذي طال انتظاره لعقود.