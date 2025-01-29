نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراكز الثقافة الإسلامية تطلق مسابقة بحثية بين دارسيها حول المحاور الأربعة لوزارة الأوقاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تطلق وزارة الأوقاف مسابقة بحثية في محاورها الأربعة للدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية، انطلاقًا من اهتمام وزارة الأوقاف بالتعريف بمحاورها الأربعة لنشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة التطرف، وبناء الشخصية الوطنية الفاعلة، وتشجيعًا للبحث العلمي المنضبط، وتعميقًا لقيمه.

وذلك على النحو التالي:

أولا: شروط المسابقة.

1. أن يكون المتسابق مقيدًا بإحدى فرق مراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي: (2024/ 2025م).

2. أن يكون البحث في أحد المحاور الاستراتيجية الدعوية الأربعة للوزارة، وهي:

• مواجهة التطرف الديني.

• مواجهة التطرف اللاديني (المتمثل في تراجع القيم والأخلاق).

• استعادة وبناء الشخصية الوطنية.

• صناعة الحضارة.

3. أن يكون البحث مبتكرًا، لم يسبق نشره أو استخلاصه من غيره، ولم يسبق له الفوز في مسابقة أخرى.

4. ألا يتجاوز البحث ثلاثين صفحة، ولا يقل عن خمس عشرة صفحة.

5. الالتزام بالمنهج العلمي؛ من حيث التقسيم، والضبط، والمراجع.

6. أن يصاغ البحث بلغة عربية سليمة: (إملاءً، وأسلوبًا)، مع مراعاة علامات الترقيم.

7. ألا يتقدم المتسابق بأكثر من بحث، وأن يلتزم محورًا واحدًا من المحاور الأربعة السابقة.

ثانيًا: جوائز المسابقة.

تقدم الوزارة الجوائز الآتية:

1. جائزة قيمتها: (خمسة آلاف جنيه) للحاصل على المركز الأول في كل محور من المحاور الأربعة.

2. جائزة قيمتها: (أربعة آلاف جنيه) للحاصل على المركز الثاني في كل محور من المحاور الأربعة.

3. عدد عشر جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة: (ألف وخمسمائة جنيه) لأفضل البحوث في جميع الفروع. يسلم كل متسابق بحثه - في مدة أقصاها شهر من تاريخ الإعلان إلى مقر المركز الثقافي التابع له، على أن يقوم كل مركز بتجميع الأبحاث وتسليمها للإدارة العامة لمراكز الثقافة الإسلامية والمكتبات، مع ضرورة استكمال بيانات كل متسابق من حيث: (الاسم - المؤهل - الوظيفة - رقم الهاتف - صورة الرقم القومي - صورة شخصية). مع العلم أنه سيتم عقد مقابلة شفوية لأصحاب البحوث المتميزة بالإدارة العامة لمراكز الثقافة الإسلامية والمكتبات.