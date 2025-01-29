نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. إعلان نتائج صفوف النقل بمحافظة القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، اليوم، عن نتائج سنوات النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي للعام الدراسي 2024-2025، حيث سيتم إتاحتها إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية للمديرية.

ويترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور هذا الإعلان، الذي يأتي عقب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل في الدرجات.

وتوضح النتائج تفاصيل الأداء في جميع المواد الدراسية الأساسية، إلى جانب بيان النجاح والانتقال إلى الصف التالي.

وحرصًا على تيسير عملية الاستعلام، يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتائج بسهولة من خلال إدخال بيانات الطالب عبر الموقع الإلكتروني المخصص، مع إمكانية الاطلاع عليها في بعض المدارس عبر كشوف ورقية تُعلق داخل الإدارات التعليمية.

وتؤكد مديرية التعليم بالقاهرة على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية فقط، مثل موقع المديرية، لتجنب المعلومات المغلوطة التي قد يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع غير الرسمية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نسب النجاح العامة بعد الانتهاء من رفع جميع نتائج الإدارات التعليمية المختلفة، ما يمنح الطلاب وأولياء الأمور رؤية شاملة حول مستوى الأداء العام لهذا العام الدراسي.