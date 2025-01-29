نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع 600 حالة إشغال وتعديات للمحال والباعة الجائلين في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالاستجابة للشكاوي الواردة من المواطنين وعدم السماح بوجود الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية علي الطريق العام لتسهيل حركة سير المواطنين.

وفي ذلك الاطار واستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين قامت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم وبمشاركة مدينة الجيزة بشن حملة مكبرة لرفع كافة التعديات التابعة للباعة الجائلين والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات من الطريق العام بشوارع كفر طهرمس والمنشية.

وأسفرت الحملات عن رفع نحو 600 حالة إشغال للطريق العام للمحال والمقاهي وتعديات للمحال التجارية وقد تم مصادرة الإشغالات مع تحقيق الإنضباط بالشارع إلي جانب إزالة ورفع الباعة المفترشين للطريق العام بمتفرعات طريق كفر طهرمس.

كما تمكنت الحملات من غلق عددًا من المنشآت المخالفة التي تدار دون ترخيص وتتسبب في إزعاج المواطنين علي مدار اليوم بشارع كفر طهرمس إلى جانب تنفيذ حملة نظافة مكبرة وتجريد للطريق ورفع الأتربة والمخلفات.

كما تمكنت الحملات من رفع عربات مأكولات بنهر الطريق وعربات كارو اثناء القاء مخلفات ورتش بالطريق العام مع رفع عددًا من السيارات المتهالكة المتروكة بالجزر الوسطي مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وذلك بمتابعة من طه عبد الصادق رئيس حي الهرم.

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