عاجل - الرئيس السيسي: أمن مصر القومي خط أحمر.. ولا تنازل عن حقوق الفلسطينيين

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أمن مصر القومي يمثل خطًا أحمر لا يمكن المساس به تحت أي ظرف، مشددًا على أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك، في قصر الاتحادية، حيث ناقشا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

مصر والقضية الفلسطينية: موقف ثابت لا يتغير

في حديثه، أوضح الرئيس السيسي أن مصر لم ولن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية. كما أكد أن أي محاولات لفرض واقع جديد يتعارض مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لن تلقى قبولًا، مشددًا على أن السلام والاستقرار في المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف الرئيس أن مصر تعمل بشكل مستمر مع الشركاء الدوليين من أجل دفع جهود السلام، والتوصل إلى حلول عادلة وشاملة تضمن حقوق الفلسطينيين، وتجنب المنطقة المزيد من التصعيد والتوتر. كما لفت إلى الدور التاريخي الذي لعبته مصر في دعم القضية الفلسطينية، سواء على الصعيد الدبلوماسي أو الإنساني، مؤكدًا أن بلاده لن تدخر جهدًا في هذا الملف.

رسالة طمأنة للشعب المصري

وخلال المؤتمر، حرص الرئيس السيسي على طمأنة المصريين بأن أمن مصر القومي لن يُمس، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمتلك من القوة والإرادة ما يجعلها قادرة على حماية أمنها واستقرارها. وأضاف أن مصر لن تتهاون في أي مسألة تمس أمنها، سواء داخليًا أو خارجيًا، مؤكدًا أن السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وأشار الرئيس إلى أن مصر تدرك جيدًا التحديات التي تواجه المنطقة، سواء كانت سياسية أو أمنية، وأنها تعمل وفق استراتيجية متكاملة للحفاظ على مصالحها الوطنية والتعامل مع الأزمات الإقليمية بحكمة ومرونة.

العلاقات المصرية-الكينية: تعاون متزايد

على صعيد العلاقات الثنائية، أكد الرئيس السيسي خلال لقائه مع نظيره الكيني على عمق العلاقات التي تربط مصر وكينيا، والتي تمتد لعقود طويلة من التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إلى جانب التنسيق في القضايا الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأمن المائي والسلم والاستقرار في القارة الإفريقية.

وأشار الرئيس إلى أن مصر حريصة على دعم جهود التنمية في كينيا، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، مؤكدًا أن العلاقات بين القاهرة ونيروبي تستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. كما تناول اللقاء مناقشات حول قضايا المياه، حيث أكد السيسي مجددًا على موقف مصر الثابت من ملف مياه النيل وضرورة التعاون الإقليمي لضمان الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية.

مصر ودورها الإقليمي

وفي ختام تصريحاته، أكد الرئيس السيسي أن مصر ستواصل العمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، من خلال دعم الحلول السلمية للأزمات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن مصر، بحكم موقعها الجغرافي ودورها التاريخي، تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه القضايا الإقليمية، وأنها ملتزمة بالعمل على إيجاد حلول تحقق الأمن والاستقرار لجميع الشعوب.