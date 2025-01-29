نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بجوائز تصل إلى 100 ألف جنيه.. الأوقاف تعلن عن مسابقة المستشار الفنجري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة العليا لوقف جائزة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري نظارة المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة عن انطلاق مسابقة المستشار الفنجري لعام ٢٠٢٥م، في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية وهيئة قضايا الدولة، وفق الخطاب الوارد من المستشار عبد الرزاق محمود شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والذي تضمن ما يلي:

أولًا: تخصيص جوائز أصلية بقيمة ٤٠٠٠٠ جنيه

تخصص اللجنة ٤٠٠٠٠ جنيه لمنح جائزتين أصليتين، بحيث لا تقل قيمة كل جائزة عن ٢٠٠٠٠ جنيه، وذلك في أحد الموضوعين التاليين:

١. الهوية الوطنية في مواجهة التحديات المعاصرة.

٢. الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في ضوء الشريعة الإسلامية.

ثانيًا: تخصيص جوائز تقديرية بقيمة ٢٠٠٠٠ جنيه

تخصص اللجنة ٢٠٠٠٠ جنيه لمنح جائزتين تقديريتين، بحيث لا تقل قيمة كل جائزة عن ١٠٠٠٠ جنيه، وذلك في أحد الموضوعين السابق ذكرهما.

ثالثًا: تخصيص جوائز تشجيعية بقيمة ٤٠٠٠٠ جنيه

تخصص اللجنة ٤٠٠٠٠ جنيه لمنح ٨ جوائز تشجيعية للأبحاث الجيدة غير الفائزة بالجوائز الأصلية أو التقديرية، بحيث لا تقل قيمة كل جائزة عن ٥٠٠٠ جنيه، وذلك في أحد الموضوعين المحددين للمسابقة.

شروط التقديم للمسابقة

تقديم البحث بموجب إيصال في مكتب رئيس هيئة قضايا الدولة – ٤٢ شارع جامعة الدول العربية، في موعد أقصاه ٣١ يناير ٢٠٢٦م.

إعداد البحث في ثلاث نسخ لا يقل عدد صفحاتها عن ٧٠ صفحة ولا يتجاوز ١٥٠ صفحة، مرفقًا معها ثلاث ملخصات تتراوح بين ١٠ إلى ٢٠ صفحة، تتضمن موجزًا شاملًا لعناصر البحث، حيث يخضع الملخص لفحص مبدئي قبل إحالته للتحكيم.

التأكد من أن البحث جديد ومعد خصيصًا للمسابقة، ولم يسبق نشره أو تقديمه لأي جهة أخرى، وأن يتضمن إضافات واجتهادات جديدة تخدم الإسلام والمسلمين والعالم بصفة عامة.

عدم قبول أبحاث المشاركين الذين حصلوا على جائزة أصلية خلال السنوات الثلاث السابقة، لإتاحة الفرصة لمشاركين جدد.

منح اللجنة الحق في طباعة أي بحث فائز متى قدرت ذلك، دون أي التزامات مالية تجاه المؤلف.

استرداد الأبحاث غير الفائزة خلال ثلاثة أشهر من إعلان النتائج، وإلا سيتم إتلافها من قبل إدارة الجائزة.



نتمنى لجميع المشاركين التوفيق والسداد.