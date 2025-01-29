نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الرئيس السيسي: يجب إنهاء الوضع الكارثي في غزة وإيجاد تسوية مستدامة للقضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه بحث مع الرئيس الكيني ويليام روتو آخر مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، حيث تم التوافق على تقييم الوضع الأمني في البحر الأحمر وما يحمله من تهديدات، والتي قد تؤدي إلى تصعيد الصراع وتؤثر على الدور الفاعل للدول المشاطئة في إدارة شؤونها.

وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن هذا الوضع مرتبط بشكل وثيق بالعدوان الإسرائيلي على غزة الذي يعد سببًا رئيسيًا لهذه التهديدات الأمنية.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الكيني، الذي بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، على أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشكل كامل، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع شركاء قطر والولايات المتحدة.

وشدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى الفلسطينيين في غزة لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي وبدء مسار سياسي حقيقي يؤدي إلى تسوية مستدامة للقضية الفلسطينية.

وتابع أن زيارة الرئيس الكيني أسفرت عن مباحثات ثنائية مثمرة، حيث تم التأكيد على تعزيز العلاقات بين البلدين والعمل على تطويرها إلى شراكة استراتيجية وشاملة، كما تم مناقشة تعزيز التعاون في مجالات متعددة مثل الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى موضوعات المياه، الثقافة، التعليم، وتبادل الخبرات وبناء القدرات.