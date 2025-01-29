السيسى: لا يمكن التنازل عن ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 05:25 مساءً - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ثوابت الموقف المصري التاريخي بالنسبة للقضية الفلسطينية.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الكيني بقصر الاتحادية: "وهنا لا يمكن أبداً الحياد أو التنازل بأي شكل كان عن تلك الثوابت، وعندما أشير للثوابت فإنني أعني بذلك الأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري والتي تشمل إنشاء الدولة الفلسطينية والحفاظ على مقومات تلك الدولة وبالأخص شعبها وإقليمها، أقول ذلك بمناسبة ما يتردد بشأن موضوع تهجير الفلسطينيين".