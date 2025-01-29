نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - السيدة انتصار السيسي ترحب بقرينة رئيس كينيا: إقامة طيبة في أرض الكنانة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادتها باستقبال السيدة راتشيل روتو، قرينة رئيس جمهورية كينيا.

وكتبت السيدة انتصار السيسي عبر حسابها الرسمى على "فيس بوك": سعدت اليوم باستقبال السيدة راتشيل روتو، قرينة رئيس جمهورية كينيا.

وتابعت: تمثل هذه الزيارة فرصة لتعزيز التعاون وتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين، وأرحب بها في مصر بكل التقدير، وأتمنى لها إقامة طيبة في أرض الكنانة.