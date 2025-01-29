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عاجل - السيدة انتصار السيسي ترحب بقرينة رئيس كينيا: إقامة طيبة في أرض الكنانة

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عاجل - السيدة انتصار السيسي ترحب بقرينة رئيس كينيا: إقامة طيبة في أرض الكنانة

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أحمد جودة - القاهرة - عبرت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادتها باستقبال السيدة راتشيل روتو، قرينة رئيس جمهورية كينيا.

وكتبت السيدة انتصار السيسي عبر حسابها الرسمى على "فيس بوك": سعدت اليوم باستقبال السيدة راتشيل روتو، قرينة رئيس جمهورية كينيا.

وتابعت: تمثل هذه الزيارة فرصة لتعزيز التعاون وتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين، وأرحب بها في مصر بكل التقدير، وأتمنى لها إقامة طيبة في أرض الكنانة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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