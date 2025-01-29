الرئيس السيسى: عازمون على العمل مع الرئيس ترامب للتواصل لسلام قائم على حل الدولتين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 04:29 مساءً -

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو "ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، مؤكدًا أن ثوابت الموقف المصرى التاريخى للقضية الفلسطينية لا يمكن أبداً التنازل بأى شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التى يقوم عليها الموقف المصرى.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى مشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية الرئيس و"ويليام روتو" رئيس جمهورية كينيا.

وفيما يتردد حول موضوع تهجير الفلسطينين، قال الرئيس السيسى: "لا يمكن أبداً التساهل أو السماح به لتأثيره علي الأمن القومي المصرى"، مضيفًا: "مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأمريكى ترامب للتواصل لسلام منشود قائم على حل الدولتين".