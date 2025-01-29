الرئيس السيسي: ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 04:28 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء: "إن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه" .. مؤكدا على ثوابت الموقف المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية والتي لا يمكن أبدا التنازل عنها بأي شكل من الأشكال.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع نظيره الكيني ويليام روتو بقصر الاتحادية ، أن الحل هو إقامة دولة فلسطينية بحقوق تاريخية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع : إن هناك حقوقا تاريخية لا يمكن تجاوزها والرأى العام المصري والعربي والعالمي يري أن هناك ظلما تاريخيا وقع على الشعب الفلسطيني طوال 70 عاما وأن مصر لن تشارك فيه.

وشدد الرئيس على أنه لا يمكن أبدا التساهل أو السماح بما يؤثر على الأمن القومي المصري والعربي ..مؤكدا أن مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأمريكي ترامب للتوصل لسلام منشود قائم على حل الدولتين.