نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر: قلق من نتائج الترم الأول.. بين التوتر وضرورة الدعم النفسي للطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب إعلان نتائج امتحانات الترم الأول، تزداد مشاعر القلق والتوتر لدى أولياء الأمور، مما يحرمهم وأبناءهم من الاستمتاع بإجازة نصف العام التي تُعَد فرصة مهمة لشحن الطاقات وتجديد الحماس استعدادًا للفصل الدراسي الثاني.

في هذا السياق، أوضحت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن نتائج الترم الأول ليست نهاية المطاف، حيث يمكن للطلاب تعويض أي قصور خلال الترم الثاني، شريطة التعرف على الأخطاء وتحليل الموقف بدقة لتجنب تكرارها.

وأكدت الحزاوي أن دعم الأهل النفسي لأبنائهم أمر بالغ الأهمية، مشددة على ضرورة تجنب اللوم والانتقاد الشديد في حال جاءت النتائج غير مرضية، إذ إن ذلك قد يؤدي إلى الإحباط وفقدان الدافعية للتعلم، وبدلًا من ذلك، ينبغي مساعدة الأبناء على وضع خطة لتحسين الأداء في الفصل الدراسي الثاني، وإدارة الوقت بشكل أكثر فاعلية، مع إمكانية التواصل مع المعلمين للحصول على نصائح وتوجيهات تساعدهم على تحقيق نتائج أفضل.

كما أشارت إلى أهمية تهيئة المناخ الدراسي في المنزل من خلال توفير بيئة هادئة للمذاكرة، بعيدًا عن المشتتات، مع توفير إضاءة جيدة وتهوية مناسبة. وشددت على ضرورة تجنب المشاحنات الأسرية أمام الأبناء، لما لذلك من تأثير سلبي على حالتهم النفسية وقدرتهم على التركيز.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025

في سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2024/2025، حيث من المقرر أن تُعقد امتحانات شهر مارس من الأحد 9 مارس حتى الأحد 16 مارس 2025، بينما تُعقد امتحانات شهر أبريل من الثلاثاء 22 أبريل حتى الأربعاء 30 أبريل 2025.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات شهر مارس ستشمل ما تم تدريسه من بداية الفصل الدراسي الثاني وحتى الأسبوع الخامس، في حين ستشمل امتحانات أبريل المقررات من الأسبوع الخامس حتى الأسبوع الحادي عشر.

وسيتم عقد هذه الامتحانات داخل الفصول بإشراف معلمي المواد وتوجيه الصفوف الأولى، بينما ستُجرى امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، والأنشطة، والمستوى الرفيع لصفوف النقل، في الفترة من 18 إلى 22 مايو 2025، تحت مسؤولية المدرسة، دون تعطيل سير اليوم الدراسي.