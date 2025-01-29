الداخلية تعلن ضبط السائق المتحرش بسيدة أجنبية في شرم الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 03:32 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية القبض على السائق المتحرش بسيدة أجنبية عقب توصيلها بمدينة شرم الشيخ.

وقالت الوزارة في بيان: «بالنسبة لتداول أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو تضمن تعرض صاحبة الحساب تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية للتحرش أثناء استقلالها سيارة أجرة بمدينة شرم الشيخ».

وأضافت الوزارة في البيان أنه بالفحص تبين عدم تلقى مديرية أمن جنوب سيناء لأية بلاغات فى هذا الشأن، وتم التعامل مع ما تم بثه بمقطع الفيديو المشار إليه عقب رصده بتاريخ 27/ الجارى، وضبط مرتكب الواقعة في حينه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.