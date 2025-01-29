وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 03:31 مساءً - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• الدكتورة أماني أسامة كامل حسن، نائبًا لرئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

• الدكتور شريف محمد صبري حافظ العطار، نائبًا لرئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب.

• الدكتورة ياسمين أحمد محمود أحمد، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة أسيوط.

• الدكتور شريف حسن عبدالسلام حسن خميس، عميدًا لكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.

• الدكتور وائل السيد إبراهيم قنديل، عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة السويس.