نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التقديم في الدورة التاسعة لجوائز مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية عن عام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مؤسسة هيكل للصحافة العربية، عن فتح باب التقدم للدورة التاسعة لجوائز محمد حسنين هيكل التشجيعية للعمل الصحفي على اختلاف منصاته الراسخ منها والوافد الجديد.

وتقدم المؤسسة جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميز فى العمل الصحفي، وتبلغ قيمة كل جائزة 350 ألف جنيه مصرى، وتمنح الجائزتان في ذكرى ميلاد الأستاذ هيكل في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام.

وتهدف مؤسسة هيكل من خلال هذه الجوائز أن تكافئ صحفيين عربا شبانا أو شابات تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال العام 2024، على أن تكون هذه الجوائز عونا لهم على تطوير مهاراتهم وأدواتهم، واستكمال ما تتطلبه تلك المهنة العريقة من مواكبة ما هو جديد في عالم لا يتوقف عن التطوير والتجديد.

شروط التقدم للجوائز

1. تسرى الشروط على المرشحين من جميع الجرائد والمجلات والمواقع الإخبارية العربية.

2. يحق التقدم لجميع الجنسيات العربية.

3. يجب أن تكون سن المتقدمة أو المتقدم 40 سنة أو أقل في 31 ديسمبر 2024.

كيفية التقدم للجوائز

• يبدأ التقديم للجوائز عن العام 2024 يوم 1 فبراير 2025.

• ولمدة أربعة شهور بحيث ينتهى التقديم في 31 مايو 2025.

يرجى من المتقدمين للجوائز إرسال الأعمال على البريد الإلكتروني للمؤسسة:

[email protected]