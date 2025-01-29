نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال ساعات.. الجيزة تعلن نتائج أولى وثانية ثانوي إلكترونيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة لإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي خلال الساعات المقبلة، حيث ستكون متاحة عبر الموقع الرسمي للمديرية:

[https://www.gizaedu.net/](https://www.gizaedu.net/)

وأكدت المديرية أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتطوير الخدمات التعليمية إلكترونيًا، وتسهيل وصول الطلاب وأولياء الأمور إلى النتائج دون الحاجة للذهاب إلى المدارس.

وأشار البيان إلى أن عمليات التصحيح والمراجعة تمت بدقة وشفافية لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل، كما يهدف النظام الإلكتروني للاستعلام عن النتائج إلى تسهيل الإجراءات ومنع التكدس داخل المدارس.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج باستخدام الاسم والرقم القومي بمجرد تفعيل الخدمة رسميًا على الموقع الإلكتروني.



حسب مؤشرات النتائج، شهد الصف الأول الثانوي تحسنًا ملحوظًا في نسب النجاح مقارنة بالعام الماضي، مع تفاوت بين المحافظات، حيث سجلت المحافظات الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية معدلات نجاح مرتفعة، بينما واجهت بعض المحافظات الصعيدية تحديات إضافية.

في هذا السياق، أكدت وزارة التربية والتعليم استمرار جهودها في تقديم الدعم اللازم للطلاب في جميع المحافظات، لضمان تحسين جودة التعليم وتعزيز فرص النجاح.