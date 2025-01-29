محافظ الجيزة: إزالة 20 حالة بناء مخالف وتعدي على الأراضي الزراعية بمنشأة القناطر والصف وأطفيح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 01:33 مساءً -

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود مراكز ومدن منشاة القناطر والصف وأطفيح في مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حيث اطلع المحافظ على نتائج الحملات التي أسفرت عن إزالة ٢٠ حالة بناء وتعد شملت قيام مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة ٤ حالات مخالفة بناحيه «قرية المنصورية»، عباره عن حوائط وأسوار وتشوينات على الأراضي الزراعية في المهد على مساحه كليه ٢٥٠م٢، بالإضافة إلى فك شده خشبيه لعمل سمل خرساني على الأرضي الزراعية بمساحة ٧٠م٢ بقرية المنصورية، وإزالة مخالفة عبارة عن مباني بالطوب والأسمنت على مساحة ٥٥ م٢ على الأرض الزراعية في المهد بناحيه نكلا، وأخرى بقرية «بني سلامة» عباره عن مباني بالطوب والأسمنت على مساحه ٥٠م٢ على الأراضي الزراعية في المهد.

كما تم خلال الحملة إزالة ٣ حالات مخالفة بناحية عزبه «ابو إسماعيل» ببرقاش، عبارة عن مباني بالطوب والأسمنت على الأرض الزراعية بمساحه كلية ٣٥٠م٢، و إزالة مخالفة بناء عبارة عن مباني بالبلوك الأبيض على مساحه ٣٠٠م٢ على الأراضي الزراعية بناحية الرهاوي.

وفي مركز ومدينة الصف تم تنفيذ إزالة كلية لمخالفات بناء أسوار وغرف على مساحة ٣٠٠م٢ بمنطقة «ابو طماعة» بنجوع العرب بقرية غمازة الصغرى، بالإضافة إلى فك شدة خشبية لسملات مبنى على مساحة ٨٠م٢ بقرية غمازة الصغرى، و فك شده خشبيه لسقف دور أرضي على مساحة ١٠٠م٢ بناحية قرية الشوبك الشرقى، وتم التنبيه على المخالف بعدم تكرار المخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

وفي مركز ومدينة أطفيح تم تنفيذ إزالة ٣ حالات تعدي على أرض أملاك دولة خارج الحيز العمراني بالوحدة المحلية بالقبابات والكداية على مساحة ٢٣٠ م٢، إلى جانب تنفيذ ٣ حالات إزالة لبناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بكفر قنديل بقرية الصالحية على مساحة ٢٨٠م٢ .

وأكد المحافظ على أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة مخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات جديدة حفاظاً علي الصالح العام.