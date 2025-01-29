نائب وزير الصحة لتنمية الأسرة تشارك في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 01:32 مساءً - نائب وزير الصحة تشيد بجهود محافظة الجيزة في الملف السكاني.. وتدعو لتضافر الجهود لدعم الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية

أكدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان، إن القيادة السياسية، تولي اهتمامًا بالغًا بجوده حياة المواطن المصري، وتحقيق التنمية البشرية، وهو ما تجسد في الدعم الكبير الذي حظي به ملف القضية السكانية من منظور تنموي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، الذي عقد برئاسة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وبمشاركة قيادات المحافظة وممثلي الوزارات والهيئات المختلفة بالحكومة.

وأشادت نائب الوزير بالتعاون بين جهات الدولة لتطبيق محاور الخطة العاجلة، للإسراع بتحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان، بنهاية 2027 وذلك من خلال تحسين الخصائص السكانية، وتحقيق المباعدة الحقوقية بين الحمل المتعاقب من 3-5 سنوات، حفاظًا علي حق الأم والطفل، في الرعاية الصحية والنفسية المثلى.

وأوضحت الدكتورة عبلة الألفي، أنه قد بدأ تنفيذ الخطة العاجلة منذ يناير الجاري، ولمده ألف يوم عمل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والتي تهدف لتحسين جودة الحياة وتحسين المؤشرات السكانية بالمناطق المنخفضة الخصائص السكانية.

وأكدت نائب الوزير العمل على خفض معدل الإنجاب الكلي للمرأة المصرية إلى 2.1 طفل لكل سيدة، ومواجهة مشكلات عمالة وزواج الأطفال ،والبطالة والأمية بين السيدات، إلى جانب العمل الجاد للحد من معدلات التقزم والسمنة والأنيميا، فضلًا عن التركيز علي رعاية الطفولة المبكرة وكبار السن.

وقالت "الألفي" إنه تم بدء تنفيذ الخطة العاجلة بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة

، والتي تتضمن عدد من المستهدفات لتحسين الخدمات الصحية أبرزها زيادة متوسط عدد الأطباء والتمريض، وسد العجز في أطباء النساء والتوليد بوحدات الرعاية الصحية، وزيادة معدلات التغطية بوسائل تنمية الأسرة طويلة المدى، وخفض معدلات الحمل غير المخطط له، والبعد عن توقف استخدام الوسائل بدون مبرر علمي، تحسين الخدمات التعليمية وخفض كثافة الفصول بالتعاون مع وزارة التعليم.

وأعربت نائب الوزير عن سعادتها بمؤشرات تنفيذ الخطة العاجلة بمركز البدرشين منذ بداية الشهر الجاري، والتي انعكست على ارتفاع نسبة التغطية بأطباء النساء والتوليد بالوحدات الصحية إلى 80% اسبوعيًا، كما بلغ عدد المنتفعات من خدمات تنمية الأسرة ألف و 27 منتفعة منذ بداية يناير، علاوة على تنفيذ 20 زيارة للعيادات المتنقلة لخدمات تنمية الأسرة.

وفي سياق متصل نوهت نائب الوزير أن ذلك يتحقق عن طريق التعاون مع كافة أجهزة الدولة، والتي ترتكز على تعزيز مبدأ اللامركزية، والتشابك والتعاون بين المجلس القومي للسكان وجميع مؤسسات الدولة، وتطوير مراكز الرعاية الاولية ، ومتابعة عملية التغيير والحوكمة في تنفيذ الخطة، بدعم الأجهزة التنفيذية بكل محافظة تحت قيادة السادة المحافظين، فضلًا عن تعزيز دور المجتمع المدني من خلال دعم الأسر الأولى بالرعاية في هذه المناطق.

وناشدت "الألفي" المجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية، خاصة أن الشراكة أتت ثمارها في العديد من المشروعات القومية الطموحة، لافتة إلى أن وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان، يسعيان للتوسع في تنفيذ حملات توفير السلع الغذائية للأسر وتمكين الأسر اقتصاديًا، للتكامل مع جهود المبذولة، مختتمة كلمتها بتوجيه بالشكر والتقدير، للعاملين في مركز البدرشين، للجهد المبذول علي مدار شهر الجاري، الذي أسفر عن عملية التحول الايجابي في جميع المؤشرات السكانية.