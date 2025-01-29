نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الخارجية والهجرة تخصص عددا من الأرقام للتواصل مع الجالية المصرية في الكونجو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غرفة عمليات لمتابعة الأوضاع الأمنية وعودة الاستقرار



أصدرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بيانا صحفيا، اليوم الأربعاء، بشأن متابعة أوضاع الجالية المصرية في شرق الكونجو الديمقراطية، في إطار حرصها المتواصل لتقديم الدعم الفوري ومساعدة أبناء مصر بالخارج.

وجاء نص البيان كالآتي:

في إطار متابعة وزارة الخارجية الحثيثة لأوضاع المواطنين المصريين في منطقة شرق الكونجو الديمقراطية، قامت الوزارة بتشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية لمتابعة أوضاع الجالية المصرية على ضوء تسارع الأحداث وعدم إستقرار الأوضاع الأمنية.

وقد حددت وزارة الخارجية الأرقام التالية للمواطنين المصريين الراغبين للدعم القنصلي في هذه الأزمة القطاع القنصلي بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج (٢٠١٢٢٧٧٥٦٩٢).

سفارة جمهورية مصر العربية في كيجالي (٢٥٠٧٩٠٣٦١٥٧٤).



خدمة واتساب على رقم (۲۰۱۰۱۸۰۰۷۹۹۹).

سفارة جمهورية مصر العربية في كينشاسا ( ٢٤٣٩٠٠٣٤٤٤٤٣) هاتف وواتساب.



وتواصل وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج من خلال سفارتي جمهورية مصر العربية في كينشاسا وكيجالي بذل كافة الجهود لدعم أبناء الجالية المصرية، والقيام بالاتصالات السلطات المعنية لمتابعة أوضاعهم والتعامل السريع معها.

