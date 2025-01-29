نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة 2025 وتوزيع درجات المواد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات الأخيرة تزايدًا في البحث عن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في محافظة الجيزة، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتائج امتحانات الترم الأول (نصف العام) التي تم إجراؤها في يناير 2025.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الجيزة

أكدت مصادر مطلعة أن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة ستُعلن قريبًا بعد أن تم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات، وكان الطلاب قد انتهوا من أداء امتحاناتهم في يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025.

وبحسب الأرقام، بلغ عدد الطلاب المقيدين في امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة 212،778 طالبًا، حيث تم توزيعهم على 702 لجنة امتحانية في مختلف الإدارات التعليمية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة 2025

فور اعتماد النتيجة من محافظ الجيزة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتيجة عبر موقع بوابة التعليم الأساسي، وذلك باستخدام رقم الجلوس، ولزيارة الموقع مباشرة، يمكنكم الدخول عبر الرابط التالي:

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة 2025

توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع درجات المواد للفصل الدراسي الأول، حيث تم تقسيم درجات المواد كما يلي:

اللغة العربية:

التعبير: 7 درجات

القراءة (القصة والقراءة المتعددة): 9 درجات

النصوص (النثر والشعر): 10 درجات

النحو: 10 درجات

الخط: درجتان

الإملاء: درجتان

الإجمالي: 40 درجة

اللغة الإنجليزية:

المحادثة: 5 درجات

اختر الإجابة الصحيحة: 4 درجات

القطعة: 6 درجات

السؤال الرابع (اختر الإجابة الصحيحة): 3 درجات

السؤال الخامس (أكمل بالإجابة الصحيحة): 5 درجات

السؤال السادس (البراجراف – الكتابة): 7 درجات

الإجمالي: 30 درجة

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

الرياضيات: 30 درجة

العلوم: 20 درجة

مجموع درجات الفصل الدراسي الأول: 140 درجة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2025 (نهاية العام)

للشهادة الإعدادية في نهاية العام الدراسي، يتم توزيع درجات الفصلين الدراسيين (الأول والثاني) على النحو التالي:

اللغة العربية : 80 درجة

: 80 درجة اللغة الإنجليزية : 60 درجة

: 60 درجة الدراسات الاجتماعية : 40 درجة

: 40 درجة الرياضيات : 60 درجة

: 60 درجة العلوم: 40 درجة

إجمالي الدرجات النهائية: 280 درجة.

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة إعلان النتائج بعد الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة، حيث تعتبر هذه النتائج نقطة مهمة في مسيرتهم التعليمية.