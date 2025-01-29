جامعة حلوان الأهلية تُنظِّم الفوج الطلابي الأول لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 11:32 صباحاً - نظمت جامعة حلوان الأهلية زيارة لطلابها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب في الفترة من 23 يناير حتي 5 فبراير 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة، بمشاركة أكثر من 1345 دارًا للنشر من 80 دولة.

وشارك الطلاب من مختلف الكليات بالجامعة في الفوج الأول، وقام الطلاب بجولة في مختلف أجنحة المعرض والمشاركة في بعض الفعاليات الثقافية والعروض الفنية وإقتناء بعض الكتب وإلتقاط الصور التذكارية.

وأكد الدكتور السيد قنديل القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان الأهلية أن هذه المبادرة تعد فرصة لتعزيز الوعي الثقافي والمعرفي لدى الطلاب، وتعكس التزام الجامعة بتوفير تجارب تعليمية ثرية خارج نطاق الفصول الدراسية.