نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبول دفعة جديدة من الجامعيين كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أبريل 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة جديدة لتعزيز قدرات القوات المسلحة، صَدَقَ الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، على قبول دفعة استكمال من الجامعيين من الذكور والإناث الحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس من الجامعات الحكومية والخاصة للعمل كضباط متخصصين في القوات المسلحة، وذلك في دفعة أبريل 2025.

التخصصات المطلوبة

تتضمن التخصصات الطبية والهندسية المطلوبة، حيث سيتم قبول الحاصلين على درجة البكالوريوس في التخصصات التالية:

التخصصات الطبية:

للذكور: كليات الصيدلة و الطب البيطري .

و . للإناث: رئيسات تمريض فقط.

فقط. يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل في عام 2024 أو السنوات السابقة.

التخصصات الهندسية:

تشمل الهندسة الكهربائية (قوى، اتصالات، حواسب)، الهندسة الميكانيكية (قوى، إنتاج، طيران)، ميكاترونيكس ، بالإضافة إلى التخصصات الأخرى مثل الهندسة المدنية والطبية والبحرية.

(قوى، اتصالات، حواسب)، (قوى، إنتاج، طيران)، ، بالإضافة إلى التخصصات الأخرى مثل الهندسة المدنية والطبية والبحرية. يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل في عام 2024 أو السنوات السابقة.

تخصصات أخرى:

تشمل كليات العلوم، الحاسبات، الذكاء الاصطناعي، علم النفس، والاجتماع، وهي متاحة للذكور فقط.

الشروط العامة للقبول

تتضمن شروط القبول ضرورة أن يكون الطالب أو الطالبة ووالديه وأجداده مصريين، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف، كما يشترط أن يكون الطالب أو الطالبة حسن السير والسلوك، وألا يكون قد تم فصله تأديبيًا من أي مؤسسة تعليمية عسكرية أو مدنية.

كما يتم تحديد الشروط الصحية واللياقة البدنية المطلوبة، بما في ذلك اجتياز اختبارات اللياقة البدنية واختبارات قفزة الثقة (للذكور)، كما سيتم إجراء اختبارات نفسية وطبية متقدمة تشمل التحاليل التخصصية.

مواعيد التسجيل وسحب الملفات

سيبدأ التسجيل الأولي للبيانات على موقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية اعتبارًا من يوم السبت 1 فبراير 2025، ويستمر حتى الاثنين 10 فبراير 2025.

وسيتاح للمتقدمين سحب الملفات من مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية الجديدة من 8 إلى 13 فبراير 2025.

الاختبارات والنتائج

بعد سحب الملفات، سيجرى اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية في نفس اليوم، على أن يتم تصحيح النتائج واعتمادها، ثم إرسال رسائل نصية للناجحين والراسبين.

تعد هذه الفرصة من أهم الفرص التي تقدمها القوات المسلحة للشباب المصري، حيث يتم استقطاب أفضل الكفاءات العلمية والتخصصية من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين، مما يساهم في تعزيز القدرة الدفاعية والابتكارية في مصر.

لمزيد من التفاصيل حول شروط التقدم والمستندات المطلوبة، يمكن زيارة الموقع الرسمي لمكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية على الإنترنت tansiq.mod.gov.eg.