نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي ومحافظ القليوبية في زيارة تفقدية لمصابي غزة بمستشفى الناس الخيري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بزيارة تفقدية لمستشفى الناس الخيري في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. ورافقه خلال الزيارة المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حيث كان في استقبالهما الأستاذ أيمن عباس، رئيس مجلس إدارة المستشفى، وبحضور الدكتور محمد دنيا، المدير الطبي للمستشفى، وعدد من الأطباء ورؤساء الأقسام.

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية، تم وضع خطة شاملة لتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لأشقائنا في غزة، وتلبية احتياجاتهم الصحية وتوفير الرعاية الطبية والعلاجية لهم. وأشار إلى أن مستشفى الناس الخيري يُعد صرحًا طبيًا متميزًا وأحد أبرز المستشفيات الخيرية غير الهادفة للربح، حيث يُسهم بفعالية في تقديم الرعاية الصحية والعلاجية للأشقاء من غزة.



وخلال الزيارة التقى وزير التعليم العالي بعدد من المصابين والمرضى من أشقائنا بغزة، واطمأن على تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدًا دعم الدولة المصرية وكافة أجهزتها للأشقاء الفلسطينيين، ومتمنيًا عودتهم لأرضهم سالمين، كما اطمأن الوزير على الحالة الصحية لعدد من المرضى الأفارقة والمصريين الذين يتلقون الرعاية الصحية داخل المستشفى.

وأكد الوزير أنه تم رفع درجة الاستعداد في مستشفيات إقليم القاهرة الكبرى، وتوفير أعلى درجات الجاهزية لاستقبال أكبر عدد من الحالات، فضلًا عن تجهيز أطقم طبية كاملة من أعضاء هيئة التدريس في حال الحاجة للتدخل الطبي الفوري أو تقديم الدعم اللازم للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وأشاد الوزير بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة داخل مستشفى الناس قائلًا: " إن مستشفى الناس يعد صرحًا طبيًّا ذكيًّا نفخر به في منظومة الصحة المصرية لخدمة المواطنين من مصر والوطن العربي وإفريقيا بدعم وجهود المجتمع المدني والأهلي".

وأضاف قائلًا " إن ما شهدناه من دقة منظومة العمل، وحداثة الأجهزة الطبية ومواكبتها للمعايير العالمية، واعتمادها على أحدث النظم العلاجية، يجعلنا نتجه نحو البدء في تنفيذ خطة طموحة للتعاون والتنسيق بين مستشفى الناس ومستشفى بنها الجامعي"، مؤكدًا ضرورة البدء في التعاون لإنشاء مركز بحثي تعليمي تدريبي بين الجانبين لخدمة المصريين بكافة محافظات الجمهورية والأشقاء من مختلف أنحاء الوطن العربي وإفريقيا.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن مستشفى الناس يعد نقطة مضيئة على أرض محافظة القليوبية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للمستشفى، كونه نموذجًا ناجحًا لخدمة المصريين بكافة أنحاء الجمهورية.

ومن جانبه عبر الأستاذ أيمن عباس عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تعكس اهتمام الدولة وتقديرها لجهود المجتمع المدني، وتعطي دفعة قوية للأمام لكافة القائمين على هذا العمل الخيري، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق إضافة على أرض الواقع لخدمة الوطن وكافة طوائف الشعب.

جدير بالذكر أن مستشفى الناس تم إنشاؤه عام 2019 على مساحة 30 ألف متر مربع، ويقدم خدماته بالمجان للأطفال والكبار، حيث تبلغ نسبة تلقي الخدمة من المستشفى 70% من الأطفال، و30% من الكبار، بطاقة استيعابية تصل إلى 600 سرير، و10 غرف عمليات و140وحدة رعاية مركزة، و4 وحدات قسطرة قلبية، وبه 48 عيادة خارجية.

ونجح المستشفى منذ عام 2019 في تقديم أكثر من 506 ألف خدمة طبية، وعلاج أكثر من 50 ألف طفل، وبها قسم للقلب والجهاز الهضمي والحروق، وتم افتتاح قسم جديد لعلاج مرضى السكري من الأطفال.