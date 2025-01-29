نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة حلوان يستقبل وفدًا من جامعة مايو لتفعيل بروتوكول التعاون وتطوير مستشفى الطلبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وفدًا من جامعة مايو في مجمع الفنون والثقافة، تفعيلًا لبروتوكول التعاون المبرم بين جامعة حلوان وجامعة مايو، والذي يهدف إلى تعزيز فرص التبادل العلمي والثقافي والأكاديمي، وتطوير التعاون في مجال البحث العلمي بين المؤسستين، وتطوير مستشفى الطلبة.

ضم الوفد كلًا من ناجح جلال، رئيس مجلس أمناء جامعة مايو وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور محب الرافعي، رئيس الجامعة، ورضا شرف، المستشار القانوني للجامعة. أمام جلال مدير إدارة العلاقات العامة، ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز أواصر التعاون بين المؤسستين التعليميتين.

بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، الدكتور ياسر لطفى أستاذ العمارة بكلية هندسة المطرية، ومدير وحدة التخطيط العمراني بمركز الاستشارات الهندسية، الدكتور ناصر حمزاوى مدير مستشفى الطلبة بالجامعة، اللواء محمد أبو شقة امين عام الجامعة.

ويأتي هذا اللقاء كخطوة عملية لترجمة بنود البروتوكول إلى واقع ملموس، والتباحث حول تطوير مستشفى الطلبة، مما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للطلاب، لتحقيق الاستدامة.

وفي ختام اللقاء، قام الحضور بجولة تفقدية داخل مجمع الفنون والثقافة، للتعرف على إمكانياته المتميزة التي تضم المتحف والقاعات المختلفة والمسرح الكبير. كما تضمنت الجولة زيارة لنادي جامعة حلوان، حيث أبدى الوفد إعجابهم بما شاهدوه من تجهيزات وإمكانات تلبي احتياجات مختلف الأنشطة.