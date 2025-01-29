نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف السكة الحديد 2025.. التخصصات المطلوبة وشروط التقديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزايد البحث عن وظائف السكة الحديد 2025، بعد إعلان الهيئة القومية لسكك حديد مصر عبر بوابة الوظائف الحكومية عن عدد من الفرص المتاحة لخريجي الهندسة، الفنيين، ومجالات أخرى.

ويستعرض هذا التقرير التخصصات المطلوبة، شروط التقديم، والمستندات المطلوبة.

موعد التقديم على وظائف السكة الحديد 2025

أعلنت هيئة سكك حديد مصر أن التقديم على الوظائف المعلنة بدأ من 2 يناير 2025، ويستمر حتى 2 فبراير 2025، عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية.

التخصصات المطلوبة في وظائف السكة الحديد 2025