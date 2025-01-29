لماذا تنفد باقات الإنترنت سريعًا؟.. تنظيم الاتصالات يكشف الأسباب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الهدف من فرض ضريبة على الهواتف المستوردة هو دعم توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، لتكون بجودة تضاهي المنتجات العالمية وبأسعار أقل من الأجهزة المستوردة.

تفعيل الضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة

أوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أن الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة ليست جديدة، ولكن تم تفعيلها رسميًا بداية من 1 يناير 2025، بهدف تعزيز التصنيع المحلي.

لماذا تنفد باقات الإنترنت سريعًا؟

تطرق إبراهيم إلى مشكلة نفاد باقات الإنترنت بسرعة، موضحًا أن متوسط سرعة الإنترنت الأرضي ارتفع من 5 ميجا في 2019 إلى 70 ميجا اليوم، بفضل مشروع تطوير البنية التحتية بالألياف الضوئية (الفايبر).

وأشار إلى أن زيادة عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت، مثل الثلاجات الذكية وأجهزة التلفاز والبلاي ستيشن، إلى جانب جودة الفيديوهات العالية، أدى إلى استهلاك أكبر للإنترنت مقارنة بالماضي.

ارتفاع استهلاك الإنترنت المحمول

كشف رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن زيادة استهلاك الإنترنت عبر الهواتف المحمولة بنسبة 74% سنويًا، نتيجة تزايد استخدام التطبيقات الحديثة التي تعتمد على الإنترنت بشكل مكثف.