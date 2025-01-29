رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس والتفاصيل الكاملة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة وأولياء أمورهم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025، حيث أكدت مصادر مطلعة أن النتيجة ستكون متاحة خلال الأيام القليلة المقبلة فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، ليتم بعدها اعتمادها رسميًا من قبل محافظ الجيزة.

وكان طلاب الشهادة الإعدادية قد أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 23 يناير 2025، حيث أدى الطلاب آخر اختباراتهم في مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية (لطلاب السعيدية فقط).

وقد بلغ عدد الطلاب المقيدين في امتحانات الإعدادية بالجيزة 212،778 طالبًا، أدوا الامتحانات في 702 لجنة امتحانية موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول في الجيزة عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم فور اعتمادها، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: