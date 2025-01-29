الإعلان عن قبول دفعة استكمال من الجامعيين كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 10:32 صباحاً - صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة استكمال من الجامعيين (ذكور/ إناث) خريجى الجامعات ( الحكومية والخاصة) الحاصلين على (البكالوريوس/ الليسانس) للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة إبريل 2025.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية للإعلان عن شروط القبول للدفعة الجديدة .

أولاً : التخصصـات الطبية المطلوبة من الحاصلين على درجة البكالوريوس بعد قضاء فترة الإمتياز :

بالنسبة للطلبة الذكور تشمـل كليات (الصيدلة - الطب البيطرى) ، وبالنسبة للطالبات الإناث( رئيسات تمريض ) فقط ، ويشترط أن يكون المتقدم من الحاصلين على المؤهل عام 2024 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن ، وأن يكون حاصلاً على المؤهل بتقدير جيد فأعلى ، وألا يزيد السن فى 1/4/ 2025 عن (26) سنة ، وتكون مدة الدراسة عام دراسى (ميلادى) ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية .

ثانياً : التخصصات المطلوبة من الكليات الأخرى (المهندسين الجامعيين) كليات الهندسة من الذكور فقط :

وتشمل التخصصات الآتية :

1- كهرباء ( قوى – إتصالات – حواسب ) .

2- ميكانيكا ( قوى – إنتاج – سيارات – طيران ) .

3- ميكاترونيكس – هندسة ( طبية / مدنى / عمارة / بحرية / كيميائية )

ويشترط فى التخصصات الهندسية أن يكون المتقدم من الحاصلين على المؤهل عام 2024 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن ، وأن يكون حاصلاً على المؤهل بتقدير مقبول فأعلى ، وألا يزيد السن فى 1/4/ 2025 عن (26) سنة ، وتكون مدة الدراسة عام دراسى (ميلادى) ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية .

ثالثاً : التخصصات المطلوبة من الكليات الأخرى (علوم / حاسبات/ علم نفس / إجتماع ) من الذكور فقط :

وتشمل التخصصات الآتية :

1- علوم كيمياء ( خاص – حيوى – تطبيقية - فيزيائية ) .

2- علوم فيزياء ( خاص – نووى – تطبيقية ) .

3- علوم بيولوجى ( نبات / حيوان خاص / مزدوج) ، ميكروبيولوجى (خاص / مزدوج / حشرات )

4- علوم جيولوجيا (جيولوجيا – جيوفيزياء)

5- الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى (يسمح لخريجى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى)

6- علم نفس – علم إجتماع .

ويشترط فى التخصصات المطلوبة من الكليات الأخرى أن يكون المتقدم من الحاصلين على المؤهل عام 2024 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن ، وأن يكون حاصلاً على المؤهل بتقدير جيد فأعلى ، وألا يزيد السن فى 1/4/ 2025 عن (25) سنة ، وتكون مدة الدراسة عام دراسى (ميلادى) ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية .

الشروط العامة للقبول :

أن يكون الطالب / الطالبة ووالديه وأجداده مصريين ( عن غير طريق التجنس ) وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أى جنسية دولة أخرى ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه / عليها بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف ، وأن يكون الطالب / الطالبة حسن السير والسلوك , وألا يكون الطالب / الطالبة قد إستقال أو فصل تأديبياً من أى ( كلية - معهد - مدرسة ) عسكرية أو مدنية ، وألا يكون الطالب قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية ، وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية ( للذكور ) ويتم إستخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم ، وألا يقل الطول عن (170 سم) للذكور و(155 سم) للإناث، وأن يكون الطالب / الطالبة لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العام للقوات المسلحة ، وأن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح إختبارات اللياقة البدنية ، وأن يؤدى الطالب بنجاح إختبار قفزة الثقة ( للذكور) فى حمام السباحة من إرتفاع 7.5 متر بدون تردد ومن أول مرة فى زمن لا يزيد عن 3 ثوانى من إصدار الأمر بالقفز، وأن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح الإختبارات النفسية والإختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل (التحاليل التخصصية المتقدمة) ، وأن يجتاز الطالب/ الطالبة الإختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) وفقاً لتقييم لجنة الإختبار وطبقاً لأسبقية إختياره , وأن يتقدم الطالب / الطالبة بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم للأكاديمية العسكرية المصرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول الطالب / الطالبة صحيحة طوال فترة التواجد بالأكاديمية العسكرية المصرية ، وأن يكون الطالب / الطالبة حاصل على المؤهل الجامعى ( البكالوريوس – الليسانس) من الجامعات الحكومية والخاصة فقط وليس( المعاهد العليا - الأكاديميات ) عدا خريجى (كلية الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى) , ويسمح للضباط الإحتياط و المكلفين والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حالياً التقدم بنفس الشروط والضوابط ، وأن تلتزم الطالبات المقبولات بالأكاديمية العسكرية المصرية بإرتداء الزى العسكرى المقرر لهن والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ ضمهن وبعد تخرجهن وتتعهدن بإقرار كتابى بذلك .

علماً بأن بيان المستندات المطلوب تجهيزها ومكان إستخراجها مدرج على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية وهو ( www.tansiq.mod.gov.eg ) .

وسيتم بدء تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت وهو ( tansiq.mod.gov.eg ) إعتبارأ من يوم السبت الموافق 01/02/2025 وحتى يوم الإثنين الموافق 10/02/2025 على أن يتم تحديد موعد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا , وسيتم سحب الملفات من مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة إعتباراً من يوم السبت الموافق 08 / 02 / 2025 وحتى يوم الخميس الموافق 13/02/2025 ، كما سيتم تسجيل البيانات الإجتماعية إعتباراً من يوم الأحد الموافق 09 / 02 / 2025 وحتى يوم الأحد الموافق 16/02/2025 ، مع العلم أنه سيتم إجراء إختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية فى نفس يوم سحب الملف وسيتم تصحيح وإعتماد النتيجة ثم إرسال رسالة نصية للناجحين والراسبين أيضا.