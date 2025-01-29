انتهاء دعوى كهربا ضد فندق شهير بالتصالح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 10:32 صباحاً - انتهت الدعوى المقامة من المستشار أشرف عبد العزيز وكيلاً عن محمود عبد المنعم كهربا ضد فندق شهير، على خلفية اتهامه بتسريب مقطع فيديو يوثق مشاجرة لاعب النادي الأهلي داخل الفندق، بالتصالح بين الطرفين، بتقديم ما يفيد بتصالح الطرفين.

ووجه كهربا الشكر للمستشار أشرف عبد العزيز، على دعمه المستمر ووقوفه بجانبه في الدعوى التي انتهت بالتصالح بين الطرفين.

المستشار أشرف عبدالعزيز، دفاع نجم الأهلي محمود كهربا المعار إلى فريق الاتحاد الليبي، كان تقدم بدعوى إلى النيابة العامة طالب فيه بتعويض عن الأضرار التي لحقت بموكله جراء تسريب الفيديو الذي صُوِّر داخل الفندق دون موافقته.

وطالب دفاع كهربا بإلزام مدير الفندق بدفع مبلغ قدره 35 مليون جنيه كتعويض مادي وأدبي عن الأضرار التي لحقت باللاعب، نتيجة الفعل غير المشروع المتمثل في نشر وإذاعة الفيديو دون إذنه.