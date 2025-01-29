مساعد وزير الخارجية يعقد جلسة مشاورات مع المبعوثة الإستونية للشئون متعددة الأطراف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 09:35 صباحاً - عقد السفير عمرو الجويلي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي في القاهرة أمس ٢٨ يناير جلسة مشاورات مع السفيرة "تينا انتلمان" المبعوثة الخاصة الإستونية للشئون متعددة الأطراف والوساطة، وذلك بحضور سفيرة إستونيا بالقاهرة Ingrid Amer.

وتم خلال المشاورات تبادل الرؤى حول الموضوعات الدولية متعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك، خاصة أهم المسارات التفاوضية والتشاورية المقرر عقدها في عام ٢٠٢٥، لاسيما في موضوعات السلم والأمن الدوليين على رأسها عملية مراجعة هيكل بناء السلام الأممى التي تشارك مصر في تيسير أعمالها في نيويورك، والمؤتمر الوزاري حول عمليات حفظ السلام، ومفاوضات إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، والإعداد اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة منع نزع السلاح ومنع الانتشار النووي.

وصرح مساعد وزير الخارجية أن المشاورات تناولت كذلك بعض الموضوعات البازغة على جدول أعمال العلاقات الدولية، خاصة القضايا الرقمية والسيبرانية بما في ذلك مراجعة ٢٠ عاماً للقمة العالمية لمجتمع المعلومات ومتابعة تنفيذ الميثاق الرقمى العالمى وإعداد التقرير النهائي لمجموعة العمل الأممية حول علاقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالأمن الدولى.