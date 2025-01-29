دعوة لحضور احتفالية تكريم رواد الأعمال من خريجي جامعة القاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 09:35 صباحاً - يسر جامعة القاهرة دعوتكم لحضور الاحتفالية الخاصة بتكريم خريجيها من مؤسسي الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والتي ستقام خلال شهر فبراير.

تهدف الاحتفالية إلى تسليط الضوء على قصص نجاح خريجينا المتميزين، واستعراض تجاربهم الريادية الملهمة، إلى جانب إتاحة الفرصة لنقل خبراتهم القيّمة إلى طلاب الجامعة.

كونوا جزءًا من هذا الحدث المميز وسجلوا حضوركم عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfmO.../viewform

آخر موعد للتسجيل يوم السبت ٨ فبراير ٢٠٢٥