اتحاد الكرة فى إنتظار رد الفيفا علي شكوى بيراميدز بخصوص جارديشار لاعب الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يناير 2025 06:40 مساءً - ينتظر اتحاد الكرة المصرى، رد لجنة الانضباط بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على شكوى نادى بيراميدز بداعى عدم قانونية مشاركة السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الأهلى الجديد فى مباراة الفريقين.

وأرسل بيراميدز شكواه للجنة الانضباط بالاتحاد الدولى "فيفا" وينتظر اتحاد الكرة الرد على تلك الشكوى، ويؤكد الاتحاد فى الوقت نفسه، على قانونية قيد اللاعب وإصدار البطاقة الخاصة بمشاركته مع الأهلى.

وأكدت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة أن البطاقة الدولية للاعب النادي الأهلي الجديد، جراديشار، قد وصلت إلى اتحاد الكرة في الموعد المحدد يوم الجمعة 24 يناير 2025.

وقام مسؤولو النادي الأهلي بدفع كافة الرسوم المطلوبة والنسبة المقررة وفق عقد اللاعب في اتحاد الكرة، وفي ظهر اليوم نفسه، تم تسليم مسؤولي الأهلي الكارنيه الخاص باللاعب، مما يعني استكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتسجيله في قائمة الفريق.

وبناءً على ذلك، أكدت لجنة المسابقات أن مشاركة اللاعب جراديشار في مباراة الأهلي أمام بيراميدز يوم الأحد كانت قانونية وصحيحة تمامًا، ولا يوجد أي أساس لاعتراض نادي بيراميدز بهذا الشأن.

يُذكر أن الأهلي كان قد حقق نتيجة إيجابية في المباراة، ما أثار اعتراضات من بيراميدز، لكن اتحاد الكرة حسم الجدل وأكد صحة الإجراءات المتبعة.

ونجح السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الأهلي في وضع بصمته الأولى بقميص الفريق الأحمر بعدما سجل ظهوره الأول في مباراة بيراميدزخلال اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري.

وشارك جراديشار بديلا مع بداية الشوط الثاني لمباراة بيراميدز ونجح في تسجيل هدف من أول لمسة ومنح فريقه نقطة التعادل، كما تسبب في ركلة جزاء للأهلي أضاعها إمام عاشور كانت كفيلة بمنح الفريق الأحمر النقاط الثلاث.