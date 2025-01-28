وزير الدفاع والإنتاج الحربى يتفقد أحدث منظومات التأمين الفنى والإصلاح بالورش الرئيسية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يناير 2025 06:39 مساءً - تفقد الفريق أول / عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أحدث منظومات التأمين الفنى والإصلاح بالورش الرئيسية للأسلحة التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة ، وذلك بحضور الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة ، والذى يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة لمنظومة التأمين الفنى لمختلف الأسلحة والتخصصات بالقوات المسلحة .

وأستمع القائد العام إلى شرح مفصل من اللواء أ ح / مصطفى محمد القويسنى مدير الأسلحة والذخيرة تضمن دور الإدارة فى تعظيم القيمة المضافة للأسلحة والمعدات ، وإبتكار أساليب جديدة للتأمين الفنى للتشكيلات التعبوية ، فضلاً عن دور الورش الرئيسية فى تنفيذ العديد من المهام غير النمطية فى مجالات الصيانة والإصلاح وإختبارات الأداء الصحيح لكافة الأسلحة المختلفة ، كما تم عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات إدارة الأسلحة والذخيرة فى ظل التطور المستمر فى نظم التسليح .

وأفتتح الفريق أول / عبد المجيد صقر قسم الصناعات المتطورة والذى تم إنشاءه وتطويره وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية والفنية ، وتضمنت الجولة التفقدية المرور على ورش المعدات الفنية التخصصية ومعرض للأسلحة والمعدات التى تم تطويرها بسواعد وعقول رجال الأسلحة والذخيرة .

وخلال الجولة ناقش القائد العام للقوات المسلحة الكوادر الهندسية والفنية فى التعامل الأمثل مع مخلتف الأسلحة والمعدات التى زودت بها القوات المسلحة فى كافة التخصصات ، وأطمئن على قدرتهم على مواكبة التطور العلمى والتكنولوجى المتلاحق فى أنظمة التسليح الحديثة .

وأكد الفريق أول / عبد المجيد صقر أن القوات المسلحة مستمرة فى تطوير إمكاناتها وقدراتها الفنية والقتالية وفقاً لأحدث النظم العالمية ، مشيداً بالجهد الذى يبذله رجال الأسلحة والذخيرة لرفع القدرات الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات وحرصهم على مواكبة التطور العلمى والتكنولوجى ، ودورهم فى تطوير الأداء للعديد من الأسلحة والمعدات وتحقيق أقصى إستفادة منها وصولاً لأعلى مستويات الكفاءة والإستعداد القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .