وزيرة البيئة: العثور على ورل نيلى بترعة تابعة لترعة الإسماعيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يناير 2025 06:39 مساءً - تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ما نشر على مواقع التواصل الإجتماعى حول مشاهد بعض المواطنين تمساح نيلى بترعة الإسماعيلية، وعلى الفور قامت بالتنسيق مع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لمتابعة الموقف والتأكد من صحة ما أثير.

وقد أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها بتشكيل لجنه عاجلة بالتعاون والتنسيق الكامل مع المحافظة وفرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبري بحضور نائب المحافظ للوقوف علي حقيقة الفيديو الذى تم تداوله والتعامل مع الموقف بسرعة بما يضمن أمان المواطنين وحماية الحياة البرية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان المعاينة والفيديوهات التي توثق ظهور الحيوان أسفرت عن أنه ورل نيلى وهو يعد من الزواحف الآمنة التي لا تهاجم الإنسان ولا يسبب أى خطورة عليه أو على النبات أو الحيوان وهو يتواجد في بيئته الطبيعية ومدرج ضمن قرار وزير الزراعة رقم ٢١ لسنة 1989، والذي ينص على حظر صيده أو الإتجار فيه بشكل غير مقنن ومدرج ضمن الملحق 4 لقانون البيئة لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

كما أنه يعيش في نهر النيل والترع المتفرعة منه في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ويتغذي على الزواحف والطيور والجيف ويتراوح طوله من 250 إلى أكثر من متر وهو زاحف كبير ويتجنب البشر في أماكن تواجدهم.

وطمأنت وزيرة البيئة المواطنين مؤكدة أنه لا داعي للذعر، وأن الورل النيلي ينتشر في المناطق الوسطى والجنوبية من القارة الافريقية ولا سيّما على ضفاف نهر النيل في مصر والسودان وأهابت بالمواطنين والمؤسسات بالاشتراك فى حماية الكائنات المهددة بالانقراض للحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية بالإبلاغ في حالة تواجد أي حيوان غريب على الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنه صباحا وحتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع. للتعرف على فصيلته، ومدى خطورته على الإنسان واهميته للتنوع البيولوجى و كيفية التعامل معه.