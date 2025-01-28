القوات المسلحة تحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج لعام 1446هـ

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يناير 2025 06:39 مساءً - نظمت القوات المسلحة إحتفالها السنوى بذكرى ليلة الإسراء والمعراج لعام 1446هـ حيث بدأ الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ / أحمد تميم المراغى .

وألقى الدكتور / الشحات السيد عزازى من علماء الأزهر الشريف كلمة أشار فيها إلى أن الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يأتى تشريفاً لصاحب تلك المعجزة الكبرى التى إختص الله سبحانه وتعالى بها نبيه محمد صلوات الله عليه وسلامه ، مؤكداً بأن الإحتفال بهذه الذكرى العطرة لا يكون إلا بإقتدائنا برسولنا الكريم قولاً وعملاً وخلقًا ، مشيراً إلى أن المولى عز وجل إختص مصر بأن جنودها هم خير أجناد الأرض فى الكفاح والنضال من أجل المبادئ السامية والقيم النبيلة وتمسكهم بشريعة الله السمحة وسيرة نبيه الكريم .

وألقى اللواء أح / أحمد محمـد الصيفى مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول / عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أكد خلالها أن الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يذكرنا دائماً بضرورة الإقتداء بذكرى الرسول الكريم فى الدفاع عن العقيدة وصون عزة الوطن وكرامته ، وكذا رسالته المشرقة للإنسانية وكفاحه العظيم فى إرساء مبادئ العدل والحق والمساواة بين الناس .

حضر الإحتفال عدد من قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة وممثلوا وزارة الأوقاف والأزهر الشريف .